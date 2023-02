Scaletta oggi finale Sanremo 2023: ordine di uscita, inizia Elodie. Chiara Ferragni con Amadeus, Depeche Mode super ospiti

Scaletta oggi Sanremo 2023, stasera la finale . Questa la scaletta di oggi, con l'ordine di uscita sul palco, del Festival di sabato 11 febbraio 2023 (cliccando sul testo di ogni canzone, testo e significato). Presenta Amadeus, al suo fianco Chiara Ferragni:

I Depeche Mode tornano a Sanremo. Il gruppo britannico, oltre 100 milioni di copie vendute, nella Rock & Roll Hall of Fame dal 2020, è sul palco nella serata finale del festival, sabato 11 febbraio. La band all'Ariston è già stata nel 1986, nei giorni in cui pubblicava «Stripped», primo estratto da «Black Celebration», poi nel 1989 con «Everything Counts» e infine nel 1990 con «Enjoy the Silence». Dave Gahan e Martin Gore hanno annunciato per la primavera del 2023 l'uscita del nuovo album «Memento Mori» (Columbia Records/Sony Music), il loro quindicesimo disco in studio, il primo dopo la prematura scomparsa di Andy «Fletch» Fletcher, morto a 60 anni lo scorso maggio. «Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all'inizio della pandemia - ha sottolineato Gore nelle scorse settimane - e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato». Gli altri ospiti della serata sono Gino Paoli, Ornella Vanoni e Luisa Ranieri. Collegati in esterna Salmo sulla nave da crociera e Achille Lauro. Chiara Ferragni copresentatrice.

L'ascolto più alto dell'era Auditel: la quarta serata del 73ø Festival di Sanremo fa registrare su Rai 1 l'ascolto record di 11 milioni 121 mila spettatori con uno share del 66.5 per cento. La prima parte (21.25 - 23.41) è stata vista da 15 milioni 046 mila spettatori, con uno share del 65.2 per cento. La seconda (23.44 - 01.59) ha avuto 7 milioni 41 mila spettatori, con uno share del 69.7 per cento. Il picco di ascolto alle 21.46 con 16 milioni 683 mila, quello di share all'1.51 con il 74 per cento. Con la serata delle cover di ieri, Amadeus scolpisce nella storia del festival un nuovo record: mai una serata del venerdì del festival aveva ottenuto uno share medio del 66,5%. Per trovare un venerdì del festival con uno share medio più alto bisogna tornare all'anno di introduzione della rilevazione Auditel, il 1987, quando lo share medio della serata fu del 67,5% Da segnalare su Rai 1 anche « Sanremo Start» (dalle 20.42 alle 21.19) con 12 milioni 334 mila spettatori e uno share del 51.1 per cento, mentre «Prima Festival» (dalle 20.35 alle 20.43) ha avuto 8 milioni 582 mila spettatori e il 38.4 di share. Ottimo risultato - nella notte tra giovedì e venerdì - per Fiorello e il suo «Via Rai2! Viva Sanremo!» che, dalle 2.06 alle 2.52, ha tenuto davanti al teleschermo 1 milione 425 mila persone con uno share del 53.6 per cento.

Dati in crescita per RaiPlay anche nella quarta serata del Festival: ieri sera sono stati 321 mila i device collegati nel minuto medio alla diretta streaming di Rai1, un dato in crescita del 42% rispetto alla serata cover del 2022. Il picco è stato registrato alle 23.06, con oltre 438 mila device connessi durante il duetto di Giorgia ed Elisa. E sui social l'edizione 2023 del Festival di Sanremo è già da record: con le interazioni generate nella quarta giornata, che sono state 9,7 milioni, il totale delle interazioni generate dal Festival ha raggiunto quota 38,5 milioni, in crescita del 15% rispetto al dato complessivo finale dell'edizione 2022. Ottima la performance anche per gli account social Rai, anche grazie alla diretta Instagram realizzata sul palco dell'Ariston dal cast di Mare Fuori con Amadeus: nella sola giornata di ieri le interazioni generate dai profili ufficiali del Festival sono state 2,3 milioni, in crescita del 34% rispetto alle 24 ore precedenti.

