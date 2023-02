Ariete, testo e significato Un mare di guai: canzone di Sanremo 2023

Autori

E. D’Erme (Calcutta) - A. Del Giaccio - D. Faini - V. Centrella

Universal Music Publishing Ricordi/Puro - Milano

Significato

Al debutto a Sanremo, la cantante di Latina presenta una ballata dedicata a una ragazza, un amore che diventa anche un reciproco sostegno. Evidente la partecipazione di Calcutta alla scrittura del testo con immagini di quotidianità

Testo

Tu, tu eri più bella di me

E adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire

Perse, noi perse senza un perché

E c’è una torre di piatti che aspetta in cucina

E una foto di te sotto il mio cuscino

E vorrei sapere che si prova se resti

Non voglio più perderti nel chiaro di luna

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo



Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo bluSai, sai, sai prenderti gioco di meDi quel giardino che ho dentro annaffiavi il cementoIo ti vorrei dire (io ti vorrei dire)Che vorrei sapere che si prova se restoNon voglio più perderti nel chiaro di lunaCi siamo incontrate dentro momenti pessimiTutto ciò che amo mi fa sempre pauraUniamo i respiri sento caldo la mattinaTu buttati con me, mare di guaiNon so nuotare in una vascaPiena di squali, piena di squaliVestiti da sera c’è il mio pezzo preferitoE buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamoCi cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo bluÈ lunedìLa luna sembra un po’ arrabbiataCome maiStanotte non sei più tornataSono quiCon la finestra spalancataForse ho perso, forse ho persoUniamo i respiri senti che caldo stamattinaTu buttati con me, mare di guaiNon so nuotare in una vascaPiena di squali, piena di squaliVestiti da sera c’è il mio pezzo preferitoE buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamoCi cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu