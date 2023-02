Elodie, testo e significato Due: canzone di Santremo 2023

Elodie, testo e significato Due: canzone di Sanremo 2023

Autori

F. Abbate - J. Ettorre - E. Di Patrizi - F. Catitti - F. Abbate - J. Ettorre

Editing Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/Jet Music Publishing/Double Trouble Club - Milano - Bologna

Significato

Alla terza partecipazione a Sanremo, Elodie insiste con ritmo e determinazione a partire dal ritornello assai efficace: l'amore è anche dolore e lacrime.

Testo

Due



Cosa c’è?

C’è che mi fai agitare

Cosa ti aspetti se

Sai già come va a finire?

Nascoste dal velo più sottile

Tutte le mie paure

Che anche stanotte

Si avvolgono su di te

È solo un brivido a volte

Ma ‘sto periodo non è facile

Tu vuoi una donna che non c’è

E se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Solamente tu



