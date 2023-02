Cannabis, Gianni Morandi: «La devo provare, davanti casa ho una coltivazione con un profumo...»

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2023 "Io non l'ho mai provata sta cannabis, la devo provare. Fedez propone questa cosa. Davanti a casa mia c'è una coltivazione di canapa. Arrivo verso casa e comincio a sentire un profumo, la usano anche per medicina. Non so rispondere", le parole di Gianni Morandi in conferenza stampa a Sanremo sulla legalizzazione della cannabis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev