Giorgia, testo e significato Parole dette male: canzone di Sanremo 2023

Autori

A. Bianco - F. Roccati - M. Dagani - M. M. G. Fracchiolla - A. Bianco - F. Roccati

Ed. Metatron Publishing/Popnova/Doner Music/Girasole Edizioni Musicali/Sony Music Publishing (Italy) -

Torino - Milano - Roma - Milano

Significato

Giorgia questa volta è in gara come 22 anni e punta a sfruttare tutto il suo talento con una canzone che racconta di una storia di un amore che non c'è più».

Testo

Parole dette male



Ogni tanto ti vedo in giro

Ma poi non sei tu

E quante macchine come la tua

Dello stesso blu

La mia pelle è il mio foglio bianco

E ci scrivo su

Pensieri brevi lunghi una vita

Forse di più

Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome

Il cielo che crolla giù

E io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole



Quelle dette male, maledetteCi sono cose che non ho decisoTipo cosa faròGalleggiare senza direzioneFinché mi ritroveraiOgni volta che vedo il mareIo cresco un po’Qualcuno ha messo il tuo stesso profumoCambia il colore al pomeriggio peròÈ un pensiero profondoCome un capello biondoConficcato là in testaChe mi dice che il mondoOra non esiste più e io non ragiono piùE tu alla fine eri una bella canzoneLa prima fuga al mare in moto d’estateLe tue risate e fare i cretini nei pratiAndare a dormire ancora bagnatiAlla fine eri una bella canzoneChe non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!Ricordo le ultime paroleQuelle dette male, maledetteNon tutto è finto nei film, la realtà forse sìNon tutto è finto nei film, la realtà forse sìE tu alla fine eri una bella canzoneTutta la luce l’alba che brucia le mie paureEri una bella canzone, maledizione!La mia maledizioneE tu alla fine eri una bella emozioneChe non si può provare a ripetizione,La mia canzoneRicordo le ultime paroleQuelle dette male, maledette