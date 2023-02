Tananai, età, vita privata e carriera. L'ultimo in classifica dello scorso Sanremo prova a conquistare il podio

Tananai è torna a Sanremo con il brano «Tango». Dopo gli otttimi risultati delle scorse serate, ora il cantante sogna il podio. Nel 2022 arrivò ultimo con "Sesso occasionale", canzone poi diventata una hit radiofonica, quest'anno ci riprova dopo aver «preso lezioni di canto» per non sfigurare sul palco dell'Ariston. Un personaggio molto amato anche per la sua autoironia, che stavolta proverà a convincere il pubblico di Sanremo anche grazie alle sue doti vocali.



Chi è Tananai

Tananai, all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino, nasce a Milano l'8 maggio 1995 (27 anni). La sua carriera musicale comincia nel 2014 con il nome Not for Us, producendo principalmente musica elettronica, per poi virare sul pop nel 2018 adottando l'attuale nome d'arte.





Tananai è fidanzato con una ragazza di nome Sara Marino che ha partecipato anche a al suo videoclip “Esagerata”. In un’intervista a "Le Iene" ha raccontato: «Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato».



Il testo della canzone

«Tango» di Tananai sembra parlare di una relazione finita e del desiderio di riconquistare l’ex, ma anche della sofferenza causata da questa fine e del ruolo che potrebbe aver avuto Dio in tutto ciò. Il cantante vorrebbe tornare indietro nel tempo, ma alla fine dice che è meglio che l’ex se ne vada e che lui tornerà un giorno che però non arriva mai.