Uomini e Donne, perché oggi (venerdì 26 aprile) non va in onda: le anticipazioni della prossima puntata. La decisione choc di Ida

Stop a Uomini e Donne oggi. Il palinsesto Mediaset stravolto in occasione del ponte per il 25 aprile, Festa della Liberazione. Diversi i programmi sospesi su Canale 5, tra questi anche il dating show di Maria De Filippi che non è andato in onda ieri e non sarà trasmesso neanche oggi, venerdì 26 aprile.

Endless Love, le anticipazioni di oggi (venerdì 26 aprile): Onder in pericolo di vita

Al suo posto ci sarà una puntata speciale di Endless Love che andrà in onda dalle 14.10 alle 16. Uomini e Donne tornerà quindi lunedì 29 aprile. Vediamo dunque le anticipazioni della prossima puntata.