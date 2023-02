Madame, testo e significato Il bene nel male: canzone di Sanremo 2023

Autori

Madame - N. Biasin - I. Sinigaglia - Madame

Edizioni Sugarmusic/Miriolinga - Milano - Creazzo (VI)

Significato

A due dal debutto, Madame è di nuovo in gara all'Ariston con un brano elettronico con ritmi e assonanze all'altezza del suo talento.

Testo

Il bene nel male



Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Non male per me

Non sono nemmeno un dolce ricordo

A me è rimasto il rimpianto,

A te soltanto il rimorso

E ho paura di te

Ho sempre avuto paura di te

Non ti ho mai dato il cuore



Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglioIl cuore va tenuto dentro al pettoPer potere ancora respirareL’amore è solamenteDi chi prova amoreNon è di chi lo riceveE io che l’ho provato ad ogni tocco tuo,Posso dire che a me è rimastoIl bene, a te il maleA me il bene, a te il maleBebe nel bene e nel maleFai bene e fai maleQuanto bene e maleNel bene e nel maleA me resta il bene, a te resta il maleTu mi hai saputo solamente dire“Amore, amore, amore tu seiSei l’errore più cattivoChe ho commesso nella vitaAmore, tu sei,Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vitaAmore, tu sei,Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarliAncora tu sei,La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”Dopo tanto tanto tanto tanto tempoEra tanto tanto tanto tanto tempoDopo tanto tanto tanto tanto tempoEra tanto…L’unico sei tuCon cui ho fatto l’amore,Facendo l’amoreAmore tra tuttiHai pagato il mio corpo a parole, parole dolciSarò una puttanaMa sei peggio di mePerché di tutto quello che ti ho datoPotevi tenerti tanto tanto tantoDi quel bene nel maleDi bene nel maleBebe di bene nel maleDi bene nel maleUn po’ di bene nel maleDi bene nel maleDa chi ti è dato non è importanteÈ sempre del bene, nel maleAmore