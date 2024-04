TikTok, l'app dei giovani “in guerra” con gli Stati Uniti (e con l'Ue): dalla rivalità con Instagram ai ricavi miliardari

TikTok è senza dubbio l'app che più di tutte ha conquistato le nuovissime generazioni (e non solo): con oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili, è disponibile in oltre 150 paesi nel mondo, vale 225 miliardi di dollari e solo negli Stati Uniti ha raggiunto la cifra record di 16 miliardi di ricavi nel 2023. Sono questi alcuni dei numeri di TikTok, l'applicazione che ha spopolato tra i teenagers di tutto il mondo a colpi di video brevi su smartphone, un formato poi copiato da Instagram e YouTube. In questi giorni si trova sotto i riflettori dell'Ue per l'app Lite e degli Stati Uniti che vuole ceda le attività nel paese.

La storia

L'app è stata lanciata nel 2016 inizialmente con il nome musical.ly, nel 2017 è stata acquisita dalla società Bytedance ed è stata ribattezza TikTok, Douyin in Cina (rispetto alla piattaforma occidentale integra anche funzioni di marketing e shopping avanzato).

I ricavi

Il punto forte di TikTok è il formato dei video brevi accompagnati da musica, filtri ed effetti speciali: ha avuto presa su più giovani, celebrities e creatori di contenuti ed è stato imitato da Instagram con cui c'è una costante sfida distanza. Secondo i dati della società di analisi Sensor Tower, nel mondo i download dell'app di Meta sono cresciuti di più nel 2023 (del 20% contro il 4% dell' app cinese) così come gli utenti (si attestano a 1,47 miliardi contro 1,12 miliardi della rivale). L' app cinese, però, continua a mantenere un primato. Resta la piattaforma che ha il maggior coinvolgimento in assoluto: i suoi utenti vi hanno trascorso in media 95 minuti al giorno nel quarto trimestre dello scorso anno, rispetto ai 62 minuti di Instagram. Ogni minuto su TikTok gli utenti visualizzano 167 milioni di video.

Le controversie

Non solo negli Usa, anche in altri Paesi del mondo tra cui l'Italia, la piattaforma è finita sotto il faro delle autorità regolatorie per motivi di privacy e circolazione di contenuti che possono impattare sui più giovani. La città di New York le ha fatto causa, insieme a Facebook e Youtube, per danni alla salute mentale dei ragazzi. Secondo Bloomberg, Bytedance, la società madre di TikTok, vale 225 miliardi di dollari. Mentre - per il Financiale Times - nel 2023 ha raggiunto la cifra record di 16 miliardi di dollari di ricavi negli Stati Uniti dove è in corsa per superare Meta come il maggiore social media per ricavi. Nel 2020, in piena presidenza Trump, per l'acquisto della società negli Stati Uniti si sono fatte avanti Microsoft e Oracle.