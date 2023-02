Olly, testo e significato Polvere: canzone di Sanremo 2023

Autori

F. Olivieri - E. Lovito - J. Boverod - F. Olivieri - E. Lovito

Edizioni Universal Music Publishing Ricordi/Metatron Publishing/Warner Chappell Music Italiana/

Brioche Ed. Mus./Platinum Squad Independent Label/MZ Management/CVLTO Music Group/

Red Music - Milano - Torino - Milano

Significato

La pioggia a volte può bagnare il cuore, racconta Olly al debutto a Sanremo dopo l'exploit a Sanremo Giovani

Testo

Polvere

Io

Innamorato

Come i ciechi con gli odori

Come i muti coi rumori

Come gli altri, come noi

Ero distratto

Come un bimbo con un gioco

Come un lupo con il fuoco

Che se lo agiti, scappa via



E stavo sotto a un nuvolonePoi mi sono accorto chePiù lontano c’era il sole aaaaaaStavo in uno scatoloneC’era scritto “fragile”E sembra facile peròSu di meSolo polvereFacciamo un giroSe piove, piove, fino a cheNon ci si bagnerà il cuore, cuoreIo e teMa su di meSolo polvereVuoi sapere che si vedeQui da sopra a uno scaffaleIo che ho molta fantasiaVedo mare, mare, mareVedo Dio mentre pitturaChe sorride perché saChe se fa una sbavaturaPoi non la cancelleràIoDavo peso alle parolePoi mi sono accorto cheMi coprivano dal sole aaaaaaaHo visto uno scatoloneC’era scritto “fragile”Ma che senso ha?Facciamo un giro sePiove, piove, fino a cheNon ci si bagnerà il cuore, cuoreIo e teMa su di meSolo polvereFacciamo un giro sePiove, piove uhhhhE ci si bagnerà il cuore, cuore uhhhMa su di meSolo polvereSu di meSolo polvereSu di meSolo polvereSu di meSolo polvereSu di meSolo