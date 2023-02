Lazza, età, fidanzata e vita privata: perchè il padre del rapper è già famoso? Tutto sul cantante in gara a Sanremo 2023

È la sua prima partecipazione a Sanremo ma Lazza sta già facendo parlare molto di se. Il rapper, in gara con il brano "Cenere". secondo molti è tra i papabili al podio. La finale di Sanremo 2023 ci sarà stasera e scopriremo finalmente chi sarà il vincitore.

Lazza, perché il padre è già una star?

Ma l'esibizione di Lazza di mercoledì ha emozionato tutti e se ne continua a parlare. Al termine della performance, ha preso i fiori dalle mani di Amadeus e ha subito voluto darli ad “una donna speciale” seduta in platea: «A mia madre». Si è poi lasciato andare ad un commento ironico dicendo che salutava la madre e non il padre «perché lui è già una star». Ma chi è il veramente il padre di Lazza? E perchè sarebbe già “una star”? La risposta è in un video pubblicato su YouTube dallo stesso Lazza. Nel filmato il rapper racconta un episodio successo nei mesi scorsi grazie al quale suo padre ha fatto breccia nel cuore dei suoi fan: «Ciao, sono in macchina per andare a Bologna, c’è traffico e sono un po’ in ritardo», inizia col dire Lazza. Continuando poi: «Nel frattempo mio padre che era là a Bologna si è fermato per salutarmi per il mio instore. Bene la situazione è che vi sono arrivati i vinili firmati Lazza senior». Si è poi visto il padre di Lazza davanti all’instore che felice firmava numerose copie dell’album del figlio aggiungendo poi: «Hai visto cosa ho fatto per te?».

Chi è Lazza

Lazza, all'anagrafe Jacopo Lazzarini, nasce a Milano il 22 agosto 1994 (29 anni). Da bambino studia pianoforte presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, prima di dedicarsi al mondo dell'hip hop. Dopo aver pubblicato alcuni "mixtape", nel 2017 esce "Zzala", il suo primo album in cui riesce brillantemente a coniugare sonorità trap e l'uso del pianoforte di ispirazione classica.

Numerose le sue collaborazioni nel mondo del rap italiano, anche in veste di produttore: da Emis Killa a Salmo, da Fabri Fibra a Nitro. Nel 2019 esce il suo secondo album "Re Mida", mentre nel 2022 arriva "Sirio" che fa registrare vendite da record.

Carriera

Lazza continua a incassare successi, è infatti reduce da un anno straordinario, in cui il suo album "Sirio" è risultato il più venduto in Italia nel 2022. Una delle sue canzone più popolari è "Panico" (feat. Takagi & Ketra), un pezzo molto apprezzato anche dalle radio che ne hanno favorito la diffusione a un pubblico più ampio di quello dei semplici appassionati di rap.

Fidanzata

A tifare per lui a Sanremo 2023, come da due anni e mezzo a questa parte, la fidanzata Debora Oggioni al suo fianco all'Ariston. Lunghi capelli corvini, curve bombastiche e una certa somiglianza con Kim Kardashian: Debora è approdata su Instagram nel marzo 2020 e può già contare su una platea di 100mila followers, che sembrano apprezzare la sua evidente fotogenia.