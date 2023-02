Cugini di Campagna, età, Instagram e vita privata dei componenti del gruppo: tutto su Ivano, Silvano, “Nick” e Tiziano

Dopo 53 anni di carriera I Cugini di Campagna sono all'Ariston per la prima volta per Sanremo 2023 con la canzone "Lettera 22 ". Il gruppo musicale pop italiano è nato nel 1970 a Roma.

Cugini di Campagna età e chi sono

Dopo diversi cambiamenti attualmente la band è formata dai due volti storici Ivano “Napo” Michetti a chitarra, cori e basso e il fratello Silvano Michetti a batteria percussioni. Entrambi sono nella band dal 1970. A loro si è aggiunto nel tempo Tiziano Leonardi alle tastiere (dal 2012) e “Nick” Luciani (voce e tastiere).

Ivano “Napo” Michetti ha 73 anni (è nato a Roma l’11 febbraio del 1947). Nicolino “Nick” Luciani ha 51 anni (Roma il 2 giugno del 1970) il più giovane del complesso è Tiziano Leonardi, 37 anni (nato a Civitavecchia il 17 marzo del 1984). Nel 2021, però, Ivano è stato colpito da un ictus da cui si è poi ripreso completamente.

Cugini di Campagna, la storia e i successi del gruppo

Il complesso musicale viene fondato nel 1970 su iniziativa di Silvano Michetti. Il nome viene dall'idea di produrre canzoni del repertorio tradizionale italiano: un'idea che però si mostra fallimentare. Il successo arriva tra il 1973 e il 1977 quando il gruppo produce successi come "Anima Mia" "Un'altra donna" (che resta nella Hit Parade italiana nei primi dieci posti per più di 44 settimane), "Innamorata", 64 anni, "Preghiera", "È lei".

Dal 1978 escono Dentro l'anima, Solo con te, Meravigliosamente, No tu no. E fino al 1994 la band porta i suoi successi in tournèe nel mondo. Nel 2001 il complesso partecipa alla trasmissione "La notte vola" con Meravigliosamente.

Cugini di Campagna, polemica con i Maneskin

I Cugini di campagna sono stati al centro di una lite social con i Maneskin, accusando il gruppo di giovani capitanati da Damiano David di aver copiato l'outfit anni 70 proprio dal gruppo dei Cugini di Campagna durante un'esibizione negli Stati Uniti "I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stone, IMITANDO, nel vestire, I CUGINI DI CAMPAGNA. Basta copiare i nostri abiti" avevano scritto sui social.

La vita privata dei componenti del gruppo

Partiamo da Ivano Michetti che è sposato con una donna che si chiama Rossella. Anche Nick Luciani ha una moglie. Lei si chiama Vanessa Perna e sono convolati a nozze nel 1999. Il matrimonio si è svolto a Porta Latina, nella chiesa di San Giovanni. Da questa unione è nata anche una figlia che hanno chiamato Karen. Riguardo invece Silvano Michetti e Tiziano Leonardi non abbiamo informazioni, sono entrambi molto riservati. Di Silvano sappiamo che ha una moglie, ma non conosciamo il suo nome e non sappiamo nemmeno se hanno figli.

Social

I Cugini di Campagna possono essere anche seguiti sui social e vi segnaliamo subito il loro profilo Instagram ufficiale che conta oltre 12 mila follower. Ed è un account sempre molto aggiornato. Parlando sempre di Instagram, Nick e Tiziano hanno anche dei profili personali