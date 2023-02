Paola & Chiara, testo e significato Furore: canzone di Sanremo 2023

J. Ettorre - A. La Cava - P. Iezzi - C. Iezzi - J. Ettorre - A. La Cava - G. Cremona - F. Mercuri - L. Grillotti - E. D. Maimone

Edizioni Universal Music Publishing Ricordi/Metatron Publishing/Jet Music Publishing/Ultra Music Publishing Europe/Merk & Kremont - Milano - Torino - Bologna

Paola e Chiara si rimettono in ballo e fanno davvero ballare tra pop dance e disco music: il Furore è quello appunto con cui scatenarsi nel ballo.

Ballare, ancora ballareCome se fosse l’ultimaSe fosse l’ultima canzoneFuroreCon te, con teAdesso che il cuore scoppiaPer la strada nella follaÈ un arcobalenoIo non so fare a menoDi averti con meNon dici niente peròNei nostri sguardiC’è un gioco, una stroboUn riflesso di noiChe ferma il tempo, che non se ne vaIn questa notte di soleFurore, furoreAmarsi e fare rumoreNel mio respiro tuSenza fermarci piùBallare, ancora ballareCome se fosse l’ultimaSe fosse l’ultima canzoneFuroreCon te, con teE due milioni di parole non bastanoPer dirti cosa sei per meE tutto quello che ci serve è in un battitoUn battito, battito, battitoIn questa notte di soleFurore, furoreAmarsi e fare rumoreNel mio respiro tuSenza fermarci piùBallare, ancora ballareCome se fosse l’ultimaSe fosse l’ultima canzoneFuroreCon te, con te