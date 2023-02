Sanremo 2023, Mengoni vince la serata delle cover: le foto della semifinale

Brividi all'Ariston. I 28 big in gara a Sanremo 2023 ieri, 10 febbraio, si sono esibiti nelle serata cover. Marco Mengoni insieme al Kingdom Choir si aggiudica con "Let it be" la vittoria. La graduatoria è stata decretata dal voto congiunto degli spettatori attraverso il televoto, della giuria demoscopica e della Stampa accreditata: il vincitore di serata va a fare media con i voti delle altre serate nella classifica provvisoria, l'ultima prima della finale. A condurre con Amadeus e Gianni Morandi ieri ci è stata Chiara Francini.