Venerdì 6 Gennaio 2023, 21:28

Canzonette e fiori rappresentano solamente la facciata di quello che è il più grande business dello spettacolo italiano. Il Festival di Sanremo 2023, per fortuna, è una macchina da soldi che fa guadagnare moltissimo. Non solo alla Rai, che nel 2022 ha chiuso il fatturato pubblicitario dell’evento con 42 milioni di euro, ma anche a chi da dietro le quinte muove i fili. La mappa del potere del Festival si costruisce unendo tra loro i puntini, evidenziando legami – tutti alla luce del sole – tra artisti e manager, amici, parenti, case discografiche. Fra indiscrezioni, passi avanti e passi indietro (ieri a Rtl la sciatrice Sofia Goggia ha smentito le voci che da giorni la volevano al fianco di Amadeus come co-conduttrice: «Non credo di andarci, però mi piacerebbe...»), quando manca un mese esatto la macchina festivaliera marcia spedita aspettando gli ultimi colpi.

Sanremo 2023, la serata

Uno dei ruoli fondamentali ce l’ha uno che non è in gara, ma che dietro le quinte avrà da dire. Fedez, che le indiscrezioni vogliono al Festival al seguito della moglie Chiara Ferragni, madrina della prima e dell’ultima serata (il 7 e l’11 febbraio), su Instagram solletica la curiosità dei suoi 14,5 milioni di followers: «Su Sanremo so tutto ma se parlo rischio il divorzio», ha detto nelle sue storie, facendo peraltro sapere che dopo il Festival la moglie farà un importante annuncio riguardante la famiglia (una nuova gravidanza?). Pazienza se il suo possibile arrivo nella Città dei Fiori rischia – a suon di stories – di turbare un po’ gli equilibri della gara, considerando che Tananai e Mara Sattei, con i quali ha inciso il tormentone La dolce vita, Lazza e J-Ax (al Festival con gli Articolo 31), sono amici di famiglia. Quantomeno con gli artisti in gara il rapper e sua moglie non hanno affari. L’ospitata di Salmo sulla Costa Smeralda per la prima e l’ultima serata è stata annunciata da Amadeus a due giorni da Sanremo Giovani, dove la sua pupilla Shari ha strappato un pass per partecipare al Festival.

La coincidenza

Una strana coincidenza, considerando che tra Salmo e Shari c’è un legame che va al di là del classico rapporto tra artista e discografico (la cantante incide per la Lebonski 360°, fondata dal rapper), come confermato da foto sui social in cui i due si scambiano effusioni. Forse un’azienda come la Rai, sempre molto attenta a temi istituzionali e alla legalità, si troverà un po’ in imbarazzo di fronte al caso Madame (ha rimosso il confuso post sui vaccini) e a quello dello stesso Salmo, che dopo il concerto con regole pre-pandemia organizzato nel 2021 a Olbia se l’è cavata con un’ammenda di 5 mila euro. Vivo Concerti, che in scuderia ha il rapper sardo, in gara piazza Ultimo, Elodie, Lazza, Paola & Chiara, gli Articolo 31, gIANMARIA, Levante, Mr. Rain. Dalla scuderia di F&P, la principale agenzia italiana, che per la Rai ha prodotto diversi show, arrivano Giorgia, Madame, i Modà, Tananai e LDA. Vero nome Luca D’Alessio, il rapper è il figlio di Gigi: è uno dei due “figli di” del cast insieme a Leo Gassmann, figlio di Alessandro.

Il volto

A proposito di “figli di”: Francesco Facchinetti, volto popolarissimo in Rai, in giuria a Il cantante mascherato, ha piazzato nel cast il rapper Mr. Rain, di cui è manager con la sua NewCo. Dietro Marco Mengoni c’è LaTarma di Marta Donà, nipote di Claudia Mori e Adriano Celentano. E se i Cugini di Campagna contano su Pasquale Mammaro, decano dei manager dietro al revival di Orietta Berti (la sua società, Starpoint, ha sede dietro viale Mazzini), Elodie ha invece alle sue spalle la Double Trouble di Max Brigante – dj di Radio 105 e manager di Ultimo – e Jacopo Pesce, tra i manager di nuova generazione più influenti. Tra le case discografiche la Sony è quella più rappresentata, con dodici in tutto: oltre a big come Giorgia e Mengoni, porta anche - tra gli altri - Olly e la stessa Shari. Sul versante ospiti si parla di un ritorno di Checco Zalone dopo l’ospitata dell’anno scorso: il comico potrebbe approfittare di uno stop del suo trionfale tour teatrale Amore + Iva, che riprenderà il 18 febbraio da Napoli. La tournée è co-prodotta dalla società di Zalone (la Mzl) e dalla Arcobaleno3 di Lucio Presta, il manager di Amadeus.