Gianmaria, età, fidanzata e Instagram: chi è il cantante tra i big di Sanremo che ama i temi difficili (dal suicidio al senso di colpa)

Rapper 21enne di Vicenza ecco chi è Gianmaria. Si scrive tutto maiuscolo tranne la prima lettera. gIANMARIA all'anagrafe è Gianmaria Volpato. Fa la sua prima apparizione televisiva nel 2021, a X Factor sotto la guida di Emma Marrone. Mentre partecipa al talent show esce il suo primo singolo "I suicidi". Un titolo che è la cifra tematica di questo giovanissimo rapper con la faccia da ragazzo della porta accanto. Volpato ama infatti i temi difficili, oscuri che svelano un'inquietudine.

Giorgia, età, fidanzato e figli: tutto sulla vita privata della big in gara a Sanremo 2023

Chi è Gianmaria

Ha partecipato e vinto Sanremo Giovani 2022, con la canzone "La città che odi". A ridosso di questo Sanremo 2023 è uscito il suo primo album in studio: "Mostro". Mostro è la canzone che canta sul palco dell'Ariston e parla di senso di colpa e mostrificazione che accompagna a volte il cambiamento, l'ambizione e la ricerca del successo.

Gianluca Grignani, età, vita privata e la dipendenza dalla droga: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023

La vita privata

Gianmaria vive a Vicenza con i suoi genitori e studia al liceo. Ha lavorato anche in una pizzeria. Al lavoro ha sempre accompagnato la sua passione per la musica e in particolare per la scrittura.Lui stesso ha raccontato che ha sempre scritto, poiché nella scrittura trovava una valvola di sfogo, un bisogno. Poi verso i 13/14 anni ha visto su Youtube alcuni contest freestyle e quindi ha deciso di mettere in musica quello che scriveva. Si è diretto nello studio di registrazione casalingo di un suo amico e ha inciso il suo primo pezzo. Da quella volta non ha mai smesso.

Elodie, età, fidanzato, carriera e Instagram: ecco chi è l'ex di Amici per la terza volta a Sanremo

La fidanzata

Parlando della vita privata e sentimentale di gIANMARIA, sembra essere single. Si definisce una persona sfuggente, introversa ed emotiva. Il suo punto forte è la sensibilità e osserva sempre chi e cosa ha intorno. E questo poi gli dà la spinta per scrivere. Ammette di soffrire di ansia e a volte ha attacchi di panico, specialmente nelle situazioni in cui è sotto pressione. Ha una visione del mondo abbastanza complessa che si riflette poi nei suoi testi e nella sua musica. È un grande fan di Madame, artista vicentina come lui. Affetto manifestato anche sui social.

Instagram

E' molto attivo su Instagram, un social che l'artista usa soprattutto per caricare contenuti legati al lavoro. Dopo la sua prima apparizione a X Factor, gIANMARIA ha avuto un ottimo riscontro a livello social e ha detto che gli è capitato che lo fermassero per strada per una foto. A lui queste cose non interessano molto, ma apprezza tantissimo quando riceve i messaggi di sostegno. Ma soprattutto quando riceve messaggi in cui le persone gli dicono che la sua musica le fa stare bene, magari mentre stanno passando un brutto momento.