Mengoni prima della finale di Sanremo si lascia andare e piange: «Scusate sono emotivo»

Marco Mengoni e Ultimo e poi Mr Rain e Lazza: queste le previsioni dei bookmaker per la vittoria finale di Sanremo 2023. «Sin dalla prima esibizione, Mengoni è rimasto saldo al primo posto della classifica sanremese e anche i bookmaker si compattano sulla vittoria di 'Due vitè a una quota compresa tra 1,30 su William Hill e 1,45 su Snai - riferisce Agipro - Recupera terreno Ultimo che, dopo le due ultime serate, riconquista il podio in classifica generale e ora si piazza a 4,50 su Stanelybet.it e Planetwin365». La sorpresa di questa edizione è Mr. Rain: «alla vigilia la vittoria valeva 75 volte la scommessa, ora il successo del rapper si gioca a una quota che oscilla tra 5 e 5,50. Alle sue spalle un altro rapper, Lazza, che vale tra 7,50 e 8». A decidere la classifica finale questa sera saranno il televoto, la giuria demoscopica e la stampa: per i bookmaker, «il podio più probabile vedrà in ordine Mengoni, Ultimo e Mr Rain (a 4,50), mentre per il terzo posto di Lazza alle spalle dei due favoriti si sale a 5,50». Più lontani sul tabellone del vincente Tananai e Giorgia, entrambi a 25. Tra i due si inserisce Madame, a 21 in lavagna ma tra i favoriti per il Premio della Critica a 3,50: c'è da battere la concorrenza del duo Colapesce & Dimartino e di Gianluca Grignani, entrambi a 2,25. Si sale a 33 per la vittoria di Rosa Chemical, poi Elodie a 75 volte la scommessa. Poche chance per i Modà, Lda, Coma Cose, Articolo 31, Leo Gassmann e Paola & Chiara tutti a 100, vale 150 il successo di Mara Sattei, di Ariete e dei Colla Zio.