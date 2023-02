Anna Oxa, testo e significato Sali (Canto dell’anima): canzone di Sanremo 2023

Anna Oxa, testo e significato Sali (Canto dell'anima) Sanremo 2023

Gli autori: Anna Oxa - F. Bianconi (Baustalle) - Kaballà - F. Zanotti

Editing: Oxarte – Chiasso

Significato

Per la sua quindicesima volta a Sanremo, Anna Oxa punta su un brano che spinge uomini e donne a non cedere alle ambiguità scegliendo solo la verità per accrescere il livello della coscienza.



Testo

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita



Libera l’animaCome rondini la seraVola liberaNitida come il canto dell’animaCome stella dell’auroraDi un mattino che non c’èE che non ha nomeArca dell’umanità andata a fondoCuori puri mangiati dall’aviditàSali e poi un’altra vita tuVivrai, Vivrai, Vivrai,Vivrai, Vivrai, Vivrai,Vivrai, Vivrai, VivraiLibera l’animaCome stella dell’auroraDi un mattino che non c’èSali… sali… Rosa… saliCome stella dell’auroraDi un mattino che non c’èE che non ha nome… oh…Che non ha nomeOh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…Nitida l’animaCome stella dell’auroraDi un mattino che non c’èE che non ha nome