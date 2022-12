FantaSanremo da record: aperte le iscrizioni, in poche ore 65.000 squadre: Ultimo costa 27 Baudi e guida le fantaquotazioni

Il FantaSanremo ha aperto alle 12 del 27 dicembre, come previsto, le iscrizioni per Sanremo 2023 e in sole quattro ore ha totalizzato oltre 65.000 squadre registrate. Per rendere l’idea del boom senza precedenti, nel 2022 le iscrizioni totali all’inizio del festival erano 500.000 mentre nel 2021 soltanto 50.000. Un risultato oltre ogni possibile aspettativa, secondo uno dei fondatori del FantaSanremo, Giacomo Piccinini. Già lo scorso anno il fantagioco sul festival era esploso grazie anche alla partecipazione attiva di tanti cantanti in gara. Una partecipazione che sembra destinata a riproporsi anche quest’anno, visto che molti dei big in gara stanno già interagendo con i fan sull’argomento. Il FantaSanremo (nato nelle Marche da un gruppo di amici al bar, appassionati del Festival) è in poche parola un fantasy game, ormai virale, basato sul Festival della canzone italiana e che consiste nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate da cinque degli artisti in gara, di cui uno deve necessariamente essere scelto come capitano.

100 BAUDI

Chi ha già dimestichezza con il Fantacalcio avrà meno difficoltà a capire il gioco del FantaSanremo. Il meccanismo del gioco rimane lo stesso: ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi (la moneta di scambio non poteva che essere intitolata al decano dei conduttori sanmeresi) per comporre la sua squadra, scegliendo cinque dei cantanti in gara e nominandone uno capitano. Non è possibile né sforare i 100 baudi né acquistare solo 4 artisti. Le iscrizioni si chiuderanno la notte prima dell’inizio del festival e da quel momento ogni giocatore guadagnerà o perderà punti, in base a cosa faranno sul palco gli artisti che avrà scelto per la squadra. Agli artisti in gara vengono attribuiti dei punti in base ai bonus e ai malus inclusi nel regolamento di gioco: se qualcuno cade dalle scale perderà dei punti ma, novità del 2023, se qualcuno è scalzo o indossa occhiali da sole ne otterrà. La valutazione qualora dovesse essere soggettiva, verrà sottoposta al giudizio della Federazione Italiana Fantasanremo 2023.

Le fantaquotazioni dei big

In concomitanza con l’apertura delle iscrizioni, sono state rese note le “fantaquotazioni” in Baudi dei 28 Big in gara. A guidare le quotazioni è Ultimo che costa 27 Baudi, seguito da Marco Mengoni quotato 26 Baudi, da Giorgia con 25 Baudi e da Elodie con 24 Baudi. Valgono 22 Baudi: Tananai, Lazza, Madame e Paola & Chiara. A quota 21 Baudi si trovano I Cugini di Campagna, gli Articolo 31, Ariete, Lda e Mara Sattei. Costano 20 Baudi Gianluca Grignani, Colapesce Dimartino, i Coma Cose e Levante. Seguono a 19 Baudi Mr. Rain e Rosa Chemical. Leo Gassmann e i Modà a 18 Baudi, Anna Oxa, Gianmaria e Shari a 17 Baudi. Fanalino di coda quattro artisti quotati 16 Baudi: i Colla Zio, Olly, Sethu e Will.

Battere “il cinque”

A Sanremo 2023 battere “il cinque” con il coconduttore Gianni Morandi farà guadagnare al cantante in gara 10 punti al FantaSanremo. Indossare gli occhiali da sole sul palco del Teatro Ariston non sarà più un malus ma un bonus da 5 punti, il bonus Dargen D’Amico, intitolato al cantante che lo scorso anno ha sdoganato e imposto l’accessorio durante tutte le sue esibizioni. Al contrario, nominare il FantaSanremo sul palco non sarà più un bonus ma un malus che toglierà all’artista in gara 10 punti.

Il regolamento

Sono alcune delle novità del regolamento che è stato pubblicato dopo la finale di Sanremo Giovani, quando sono stati scelti i nomi dei 6 Giovani che entreranno a far parte del cast del festival, portando a 28 il numero dei cantanti in gara dal 7 all’11 febbraio. L’anno scorso si è creato un effetto booster, grazie agli artisti, alle loro fanbase e ad Amadeus che ha lasciato fare divertito. Si è creata quindi una combinazione di eventi che ha fatto volare il FantaSanremo ed ha fatto bene anche al festival, aumentando le interazioni di giovani e giovanissimi con il festival. Il regolamento uscito al termine di Sanremo Giovani è quasi completo ma avrà degli aggiornamenti settimanali fino all’inizio del festival. Altra novità dell’edizione 2023 saranno dei bonus quotidiani che verranno lanciati sui social del FantaSanremo prima di ogni serata del festival e che varranno per una sola giornata.

L'iscrizione

Se non si ha mai giocato, bisogna creare un account, scrivendo nome e cognome, una e-mail e il nome del team con cui si gioca. Successivamente si devono accettare le condizioni di gioco e del regolamento. A questo punto, basta premere sul pulsante CREA LA TUA SQUADRA, per poi selezionare cinque artisti senza superare i 100 baudi.