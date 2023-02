Sethu, testo e significato Cause perse: canzone di Sanremo 2023

Autori

Marco De Lauri (Sethu) - G. De Lauri

Edizioni Carosello Edizioni Musicali e Discografiche C.E.M.E.D./Starpoint International/

MB Massimo Bandinelli/E Ventures - Milano - Roma - Milano

Significato

A tutta velocità con una vocalità fuori dal comune per raccontare di molte delusioni. Anche Sethu arriva da Sanremo Giovani.

Testo

Non hai nemmeno detto ciaoNemmeno detto ciao prima di andarteneE ti sto odiando ma al contrarioForse sono solo sadicoE ho una testa di merdaMa qua fuori è una guerraÈ una guerraMollami almeno un momentoE spiegami com’è che si faTriste vedere niente cambia col tempoE io sto da solo con il cuore a metàSiamo due cause perseMe Io dicevi sempreHo messo i tappi all’orecchieSiamo due cause perseLa luce dei barNon mi illuminaParanoiaSe tu non sei qua ma hoBuchi nei miei jeans dove ho messo i sogniLa testa va in tilt con i tuoi discorsiBrucio questi anni come se non li avessiCome siga spente sui polsiMollami almeno un momentoE spiegami com’è che si faTriste vedere niente cambia col tempoE io sto da solo con il cuore a metàSiamo due cause perseMe Io dicevi sempreHo messo i tappi all’orecchieSiamo due cause perse