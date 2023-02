Fedez, Coletta: «Non è civile parlare di omesso controllo artisti»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2023 "L'unica indicazione che potevo dare era che non ci fossero riferimenti di tipo politico. Se un dirigente deve rispondere su ciò che succede in diretta significa che dovrebbero dimettersi tutti dal primo all'ultimo. Ciò che avviene in diretta non è controllabile, starei attento a usare l'omesso controllo se strumentale, perchè trovo che sia non civile", le parole di Coletta di Rai1 su Fedez a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it