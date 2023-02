Modà, testo e significato Lasciami: canzone di Sanremo 2023

Autori

F. Silvestre - E. Palmosi - F. Silvestre

Edizioni K1078 - Milano

Significato

Nello stile che fruttato il successo al gruppo, ecco una ballata sull'amore come antidoto alla depressione nella ballata del gruppo all'Ariston per la terza volta.

Testo

Lasciami



Lasciami… ma regalami un giorno…

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto…

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…



Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.Lasciami… ma regalami un sogno… lasciami… con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un tramonto, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…Lasciami… ma non farmi capire… lasciami… col pudore di chi vuole piangere ore…Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…Quella che mi mancherà… quella che non scorderò mai.