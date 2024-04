Semaforo verde per la stretta sugli affitti brevi. Con l’obiettivo dichiarato di dare trasparenza al mercato ed evitare truffe. Scatterà a settembre il debutto del Cin, il nuovo Codice identificativo nazionale con cui si punta a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale in un settore che vede, almeno ufficialmente, oltre 600 mila case in Italia esposte nelle vetrine online dei siti di annunci per locazioni turistiche. Tantissime sono invece quelle “trattate” in nero.

Giro d’affari da 11 miliardi: ecco il mercato dei B&B. Quasi 600mila famiglie hanno messo a disposizione dei turisti la propria residenza