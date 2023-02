LDA, testo e significato Se poi domani: canzone di Sanremo 2023

Autori

Luca D’Alessio (LDA) - Caiazza - F. D’Alessio - L. D’Alessio

Edizioni GGD Edizioni - Roma

Significato

Decollato con Amici, il figlio di Gigi D'Alessio ha scritto con il cugino Francesco D'Alessio una ballata romantica e struggente.

Testo

Se poi domani



Circondata dagli specchi

E ti giuro sei bella da ogni prospettiva

Tu che disegni i silenzi a matita è così

Che ti senti capita

Vorrei abbracciarti ma mentre dormi

Così da unire tutti i nostri sogni

Immaginare che le notti insonni

Siano delle ore regalate a noi

Che siamo angeli

Ti prego ascoltami

Quelle immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani



Verrai da me se verrai da meO sarai solo un’altra bugiaE mi manca disegnare con lei sulla spiaggiaDue iniziali in un cuore di sabbiaChe ormai non ci son piùCome non ci sei tuEravamo angeliTi prego ascoltamiQueste immaginiContinuano ad uccidermiOh oh dammi le maniMa solo se tu rimaniSai penso a teSai io penso cheIo non dormirò più come primaOh oh dimmi che mi amiIo non so se poi domaniVerrai da me se verrai da meO sarai solo un’altra bugiaVoglio darti il mio mondo se mi dai un secondo diròSolo che in fondo ti amoE la notte poi piango per riempire il vuotoOh oh dammi le maniMa solo se tu rimaniSai penso a teSai io penso cheIo non dormirò più come primaOh oh dimmi che mi amiIo non so se poi domaniVerrai da me se verrai da meO sarai solo un’altra bugia