Giorgia, età, fidanzato e figli: tutto sulla vita privata della big in gara a Sanremo 2023

Giorgia, all'anagrafe Giorgia Todriani è una delle voci più amate della musica italiana e quest'anno è tornatasul palco dell'Ariston per Sanremo 2023 in gara tra i big con il brano Giorgia, all'anagrafe Giorgia Todriani è una delle voci più amate della musica italiana e quest'anno torna sul palco dell'Ariston per Sanremo 2023 in gara tra i big. Ha 51 anni ed è originaria di Roma e in oltre 30 anni di carriera ha pubblicato 10 album in studio, 6 album dal vivo e ha fatto ben 21 tour. Tra i suoi più grandi successi ci sono canzoni come "E poi" e "Girasole". Dal 2004 è fidanzata con il ballerino e prof di Amici Emanuel Lo, relazione da cui è nato il figlio Samuel.

Giorgia, l'esordio e la carriera

Giorgia Todrani è nata a Roma il 26 aprile 1971. È figlia del musicista Giulio Todrani e sin da bambina si appassiona al canto. Si diploma al liceo linguistico e si laurea in Lingue mentre contemporaneamente lavora nella registrazione di jingle pubblicitari. Nel 1993 vince Sanremo Giovani con "Nasceremo", ma il vero successo arriva nel 1994 con "E Poi" con cui trionfa sul palco di Sanremo nella sezione "Nuove Proposte". Il brano scala le classifiche italiane e la rende una delle voci più apprezzate d'Italia. Da allora pubblica ben 10 album in studio, 6 album dal vivo, un album di cover, 2 raccolte e fa ben 21 tour.

Giorgia brani più celebri

E poi - 1994

Nessun dolore - 1994

Come saprei - 1995

Girasole - 1999

Di sole e d’azzurro – 2001

Gocce di memoria – 2003

Per fare a meno di te – 2008

Tu mi porti su – 2011

Quando una stella muore – 2013

Come neve (feat. Marco Mengoni) – 2018

Giorgia, la storia con Alex Baroni

Dal 1997 al 2001 Giorgia è stata fidanzata con il cantante Alex Baroni, scomparso nel 2002 per un incidente strradale. A lui la cantante ha dedicato il brano "Marzo".

Giorgia, vita privata, figlio e fidanzato

Dal 2004 Giorgia è fidanzata con Emanuel Lo (Emanuele Lo Iacono), ballerino e professore della trasmissione Amici di Maria De Filippi che è 8 anni più giovane di lei. I due si sono conosciuti durante una tournèe della cantante e lui ha scritto per lei dei brani come "Dove Sei" e "Sembra Impossibile". Nel 2010 è nato il loro primo figlio, Samuel.

