Marco Mengoni, testo e significato Due vite: canzone di Sanremo 2023

Autori

M. Mengoni - D. Petrella - D. Simonetta - D. Petrella

Edizioni Universal Music Publishing Ricordi/Eclectic Music Group/Garage Days/No Comment Opificio Musicale - Milano - Napoli - Milano

Significato

Una ballata sulla forza dell'amore che resiste grazie a grandi e piccole cose. Marco Mengoni tenta di bissare il successo di 10 anni quando vinse il Festival con L'Essenziale

Testo



Due vite



Siamo i soli svegli in tutto l’universo

E non conosco ancora bene il tuo deserto

Forse è in un posto del mio cuore

Dove il sole è sempre spento

Dove a volte ti perdo

Ma se voglio ti prendo

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Il caffè col limone

Contro l’hangover

Sembri una foto mossa

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Quando la vita poi esagera



Tutte le corse gli schiaffi gli sbagli che faiQuando qualcosa ti agitaTanto lo so che tu non dormi dormi dormi dormi dormi maiChe giri fanno due viteSiamo i soli svegli in tutto l’universoA gridare un po’ di rabbia sopra un tettoChe nessuno si sente cosìChe nessuno li guarda più i filmI fiori nella tua cameraLa mia maglia metallicaSiamo un libro sul pavimentoIn una casa vuotaChe sembra la nostraPersi tra le personeQuante paroleSenza mai una rispostaE ci siamo fottuti ancora una notteFuori un localeE meno maleSe questa è l’ultimaCanzone e poi la luna esploderàSarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo saiQui non arriva la musicaE tu non dormiE dove saraiDove vaiQuando la vita poi esageraTutte le corse e gli schiaffi gli sbagli che faiQuando qualcosa ti agitaTanto lo so che tu non dormiSpegni la luce anche se non ti vaRestiamo al buio avvoltiSolo dal suono della voceAl di là della follia che balla in tutte le coseDue vite guarda che disordineSe questa è l’ultimaCanzone e poi la luna esploderàSarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo saiQui non arriva la musicaTanto lo so che tu non dormi dormi dormi dormi dormi maiChe giri fanno due viteDue vite