Santo del giorno oggi 10 dicembre: Beata Vergine Maria di Loreto, patrona degli aviatori dopo il trasloco aereo della casa dalla Palestina

Santo del giorno oggi 10 dicembre: Beata Vergine Maria di Loreto Fra le devozioni mariane quella di Loreto è assai conosciuta e partecipata per il fascino del miracolo che vede gli angeli portare nel 1291 la casa di Nazarath, quella dove aveva abitato Maria, prima in Dalmazia e poi nei pressi di Recanati, nelle Marche, su un terreno di proprietà di una donna di nome Loreta. Poi provvide direttamente la Madonna a confermare il trasloco agli abitanti del luogo che via via costruirono attorno alla casetta muri, struttire, chiese e infine l'attuale basilica che ospita l'ultima versione della statua di piccole dimensioni della Madonna appunto di Loreto divenuta nel frattempo patrona degli aviatori e dell'Aeronautica, ma non, degli astronauti che si rivolgono a San Giuseppe da Copertino.

