Santo del giorno oggi 3 dicembre: San Francesco Saverio, il gesuita patrono dei missionari morto di stenti in vista della Cina

Santo del giorno oggi 3 dicembre: San Francesco Saverio, spagnolo e patrono dei missionari e dei marinai, è vissuto solo 46 anni morendo di stenti nel 1552 su un'isola del mar cinese meridionale. Proveniente dal Giappone, era diretto a Pechino dove intendeva proseguire l'evangelizzazione degli orientali. A Parigi, dove si era rifugiato per sfuggire alle persecuzioni di Ferdinando il Cattolico, aveva fondato la Compagnia di Gesù con Ignazio di Loyola e Pierre Gavre. Prese il nome di Francesco Saverio, certo più agevole di Francisco de Jasso Azpilicueta Atondo y Aznares de Javier, e conm quello venne proclamato santo nel 1622. E da 1927 la Chiesa lo considera patrono delle missioni a fianco di Santa Teresa di Lisieux. Un riconoscimento meritato perché con la forza della fede dal 1541 fino alla morte fu missionario in India, Taiwan, Malesia e Giappone. Di predica in predica, di miracolo in miracolo, non si contano le conversioni che il gesuita riuscì a portare a compimento.

