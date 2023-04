Pasqua di Resurrezione, significati e tradizioni della festa più importante. La veglia

Santo del giorno oggi 9 aprile: Pasqua di Resurrezione. La Pasqua, parola che deriva dal greco Pascha e dall'aramaico Pasah, significa "passaggio", "passare oltre", ed è la festa più importante per i cristiani.

Per Sant’Agostino quella di Pasqua è “la madre di tutte le veglie sante, durante la quale il mondo intero è rimasto sveglio”.

Gli ebrei ricordavano in questo giorno il miracoloso attraversamento del Mar Rosso durante la fuga dall'Egitto, mentre i cristiani celebrano la resurrezione di Gesù Cristo, ovvero il passaggio dalla Vita alla Morte.

La data della Pasqua cambia ogni anno: dopo feroci dispute, al Concilio di Nicea nel 325 si stabilì che prevalesse il rito Occidentale, ovvero nella domenica che seguiva il plenilunio di primavera.

Pasqua secondo Raffaello Sanzio

Le tradizioni

In questo giorno gli ebrei mangiano cibi amari per ricordare la durezza della schiavitù in Egitto e la felicità èer la libertàò ritrovata. La tradizione prevede anche di andare in pellegrinaggio a Gerusemme, come face anche Gesù, che per i cristiani è l'agnello sacrificato per risparmiare i fedeli dalla morte.

L'agnello

Nella Bibbia si racconta che agli ebrei in schiavitù in Egitto venne detti di segnare gli stipiti delle porte con il sangue di agnello in modo che l'angelo sterminatore uccidesse solo i figli primogeniti degli egiziani. Per i cristiani il sacrificio dell'agnello significa redenzione.

Le uova

Dall'uovo nasce la vita e già i primi cristiani lo coloravano di rossi per ricordare il sangue di Cristo. Questa tradizione veniva messa in atto anche per Natale (la nascita di Gesù) poi divenne sempre più popolare in occasione della Pasqua perché soprattutto nelle chiese orientali era proibito durante i digiuni quaresimali mangiare anche le uova. Per non sprecarle del tutto, venivano rassodate bollendole e poi dipinte.

La storia

La salma di Gesù venne seppellita provvisoriamente, perché si avvicinava il Sabato ebraico che proibisce ogni attività, nel sepolcro di Giuseppe d’Arimatea. La tomba venne anche fatta sorvegliare da Pilato perché i sacerdoti e i Farisei temevano il trafugamento del corpo per insscenare la resurrezione promessa da Gesù "dopo tre giorni".

Il giorno dopo il Sabato, Maria di Magdala, Maria di Cleofa e Salome trovarono le guardie svenute e il tamba aperta. Un angelo le avvisò che Gesù era risorto. E poco dopo anche gli apostolo constatarono che nella sepolcro era restato solo il lenzuolo (sindone) funebre.

La veglia



La Veglia pasquale prevede quattro fasi: la Liturgia della Luce con la benedizione del fuoco e l'accensione del cero; la Liturgia della Parola con nove letture (7 dell'Antico testamento); la Liturgia Battesimale; la Liturgia Eucaristica

La benedizione

La benedizione Urbi et Orbi è diretta "alla città (di Roma) e al mondo". Il Papa appena eletto fa questa benedizione per poi ripeterla ad ogni Natale e a ogni Pasqua: grazie ad essa si ottiene l'assoluzione di tutti i peccati temporali sia per chi è presente in piazza San Pietro sia per chi la riceve attraverso i media.