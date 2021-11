Santo del giorno oggi 22 novembre: Santa Cecilia, la patrona della musica che il boia non riuscì a decapitare. Il capolavoro di Raffaello

Santo del giorno oggi 22 novembre: Santa Cecilia. Vissuta fra il II e il III secolo, nonostante appartenesse a una delle famiglie più facoltose di Roma, finì nel mirino del prefetto Almachio che per martirizzarla violò le disposizioni dell'imperatore Alessandro Severo. Le persecuzioni del cristiani erano infatti state sospese, ma Almachio volle punire quella giovane che si era convertita a Cristo convincendo anche lo sposo Valeriano dopo le nozze a cui Cecilia era contraria. Il prefetto fece decapitare Valeriano, mentre la giovane venne murata viva in una piccola stanza per farla morire soffocata. Fallito questo tentativo, Almachio ordinò al boia di tagliare la testa a Cecilia che però non morì neppure dopo tre colpi di spada: terrorizzato, il boia fuggì. La giovane spirò solo dopo tre giorni, fra le braccia del vescovo Urbano. Intanto era già iniziata la venerazione che in breve tempo collocò Cecilia fra le sante più amate. In seguito le venne attribuito anche il patronaggio della musica e dei musicisti tanto che Raffaello, nel capolavoro L'estasi di Santa Cecilia, la ritrasse con un organo portativo.

APPROFONDIMENTI SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 21 novembre: la presentazione della Beata... VATICANO Santo del giorno oggi 20 novembre: Sant'Edmondo, il re... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 19 novembre: Santa Matilde di Hackerborn,... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 18 novembre: Sant'Oddone di Cluny e... VATICANO Santo del giorno oggi 17 novembre: Santa Elisabetta... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 15 novembre: San Giuseppe Pignatelli

Santo del giorno oggi 17 novembre: Santa Elisabetta d'Ungheria, la sposa bambina