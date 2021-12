Santo del giorno oggi 5 dicembre: Santa Crispina, madre coraggiosa rasata a zero e decapitata

Santo del giorno oggi 5 dicembre: Santa Crispina. Se la morte di Crispina (dai capelli crespi) avviene per decapitazione (nell'anno 304 a Tebessa, Algeria) affrontata con coraggio, come capita a tante delle martiri e dei martiri cristiani, la sua vita spicca per l'avere cresciuto molti figli prima di affrontare il supplizio finale. Sono appunto le madri a venerarla maggiormente fin da quando Sant'Agostino riportò in una predicazione, avvenuta attorno all'anno 400, dell'interrogatorio a cui Crispina, di famiglia di alto lignaggio, venne sottoposta dal proconsole Gaio Annio Anullino durante una delle più imponenti persecuzioni dell'epoca. Prima venne schernita e rasata a zero, poi si tentò di obbligarla a lasciare la fede cristiana. Al rifiuto, accompagnato da lodi a Dio, Crispina venne decapitata. Sulla sua tomba venne costruita una basilica.

APPROFONDIMENTI SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 4 dicembre: Santa Barbara, nuvola le copre... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 3 dicembre: San Francesco Saverio, il... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 2 dicembre: Santa Bibiana, 15enne uccisa a... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 1° dicembre: San'Eligio, il... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 30 novembre: Sant'Andrea. La testa... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 29 novembre: San Saturnino di Tolosa e il... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 28 novembre: San Rufo martire, il giovane... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 27 novembre: beato Bernardino da Fossa, il... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 26 novembre: San Siricio, il papa della... IL SANTO DEL GIORNO Il santo del giorno oggi 25 novembre: Santa Caterina... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 22 novembre: Santa Cecilia, la patrona... SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 21 novembre: la presentazione della Beata... VATICANO Santo del giorno oggi 20 novembre: Sant'Edmondo, il re... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 19 novembre: Santa Matilde di Hackerborn,... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 18 novembre: Sant'Oddone di Cluny e... VATICANO Santo del giorno oggi 17 novembre: Santa Elisabetta... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 15 novembre: San Giuseppe Pignatelli