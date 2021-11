Santo del giorno oggi 28 novembre: San Rufo martire, il giovane dai capelli rossi che protegge postini ed email

Santo del giorno oggi 28 novembre: San Rufo martire. Tra gli almeno otto fra santi e beati con lo stesso nome è fra i più venerati nonostante le scarse conoscenze sulla sua vita, a cominciare dalla data di nascita. Del resto Rufus era un nome molto comune, attribuito in base al colore rosso dei capelli. Di certo venne martirizzato dall'imperatore Diocleziano (284-305 d.C.). In base alle scritte incise sulla sua tomba nel Cimitero Maggiore della Nomentana a Roma è possibile stabilire che sia stato torturato e ucciso il 10 dicembre e che fosse un portalettere. Ossa e ampolle con il suo sangue, poi trasferiti a Belvedere Ostrense, in provincia di Ancona, sono divenute e sono ancora oggetto di venerazione. Solo nel 1976 il vescovo di Senigallia lo ha riconosciuto quale patrono dei postini. Per estensione lo si può invocare anche quando si invia un'email che sarà recapitata dal web.

