Santo del giorno oggi 19 novembre: Santa Matilde di Hackerborn, musa di Dante con il best seller sulle visioni mistiche

Santo del giorno oggi 19 novembre: Santa Matilde di Hackerborn è nata nel 1240 in Sassonia nella potente famiglia von Hackeborn e già a 7 anni manifesta il suo desiderio di entrare in convento. Educata nel monastero benedettino di Rodardsdorf, a 18 anni prende i voti ed entra nel monastero di Helfta dove già si trova la sorella maggiore e dove morirà nel 1298.

Giovanissima cominciò ad avere visioni mistiche che la porteranno a scrivere il best seller Il Libro della grazia speciale che finirà anche nelle mani di Dante: secondo molti studiosi, il Sommo Poeta si ispira a lei quando cita Matelda nel Purgatorio. Oltre che per le visioni mistiche e per le lunghe contemplazioni durante le quali cadeva in estasi, Matilda divenne famosa per il canto tanto che venne definita “L'usignolo di Cristo”. Gli ultimi anni della sua vita furono segnati da atroci sofferenze alle quali aggiunse dure penitenze: tutto sopportato in nome di Dio per purificare il mondo dai peccati.