Santo del giorno oggi 28 marzo: San Sisto III, il Papa conciliatore che puntò sulla basilica di Santa Maria Maggiore

Santo del giorno oggi 28 marzo: San Sisto III, nato nel 390 in una famiglia agiata di Roma divenne il 44° Papa nel 432. Tenne un carteggio importante con Sant'Agostino e fu ingiustamente sospetto di eresia quando invece il suo atteggiamento conciliante puntava a ricomporre l'unità della Chiesa alle prese con le derive nestoriane e pelagiane.

Fatta restaurare ed ingrandire la basilica Liberiana, la consacra a Maria «Maria di Dio». Da qui il nome, giunto fino a noi, di «Santa Maria Maggiore». Sisto III va ricordato per aver incrementato il numero delle chiese in Roma. Innanzitutto è completata la costruzione di S. Sabina; viene edificata la basilica di S. Lorenzo in Lucina, cosìddetta perchè costruita accanto alla casa della matrona Lucina. Riedifica il battistero di San Giovanni in Laterano, già costruito da Costantino in forma circolare, dandogli quella forma ottagonale che ha poi mantenuto. Morì nel 440 e venne sepolto in San Lorenzo fuori le Mura.