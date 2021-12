Santo del giorno oggi 1° dicembre: San'Eligio, il protettore dei maniscalchi e il miracolo della zampa di cavallo riattaccata a martellate

Santo del giorno oggi 1° dicembre: Sant'Eligio. Fra i santi più longevi - morì il 1° dicembre a 72 anni nel 660 - è considerato il protettore dei maniscalchi, un mestiere richiestissimo all'epoca, a cui il giovane francese di Chaptelat (Limoges) approdò tuttavia tardi dopo assere stato orafo e cesellatore di grande successo presso la corte dei re merovingi. Il futuro Sant'Alò (come veniva chiamato in Francia) realizzò in particolare un prezioso trono in filigrana d'oro. Cominciò a guadagnare una fortuna, ma donò sempre tutto ai poveri. Profondo studioso delle Sacre Scritture, riuscì a convertire migliaia di pagani. La morte arrivò senza scalfire la sua grande serenità: Eligio l'affrontò cantando il "Nunc Dimittis" dal vangelo di Luca.

Si narra che Gesù gli apparì mentre stava ferrando un cavallo: miracoloso il consiglio che gli venne donato dal Figlio di Dio. Al maniscalco venne suggerito di tagliare la zampa e di sistemare il nuovo ferro con maggiore facilità di manovra. Poi bastavano tre martellate per riattaccare la gamba del cavallo.