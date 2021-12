Santo del giorno oggi 2 dicembre: Santa Bibiana, 15enne uccisa a bastonate, protegge dall'emicrania e fa previsioni meteo

Santo del giorno oggi 2 dicembre: Santa Bibiana. E' fra la sante più note e venerate, con l'onomastico riservato anche al più usato Viviana e all'ormai scomparso Vibiana. E' diventata da secoli protagonista di uno dei proverbi a tema meteorologico più conosciuto: “Santa Bibiana, quaranta dì e na smana” che attribuisce alla santa la responsabilità di prevedere il tempo che farà per 47 giorni. C'è anche la versione direttamente negativa: "Se piove a Santa Bibiana pioverà per 40 giorni e una settimana", ma è meno seguito. Per di più la graniticità di queste previsioni sarà messa in dubbio già fra due giorni quando di celebrerà Santa Barbara, altro nome importante del calendario che ha il ruolo di confermare o smentire quanto annunciato dalla giornata dedicata alla collega.

APPROFONDIMENTI IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 1° dicembre: San'Eligio, il... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 30 novembre: Sant'Andrea. La testa... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 29 novembre: San Saturnino di Tolosa e il... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 28 novembre: San Rufo martire, il giovane... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 27 novembre: beato Bernardino da Fossa, il... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 26 novembre: San Siricio, il papa della... IL SANTO DEL GIORNO Il santo del giorno oggi 25 novembre: Santa Caterina... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 22 novembre: Santa Cecilia, la patrona... SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 21 novembre: la presentazione della Beata... VATICANO Santo del giorno oggi 20 novembre: Sant'Edmondo, il re... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 19 novembre: Santa Matilde di Hackerborn,... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 18 novembre: Sant'Oddone di Cluny e... VATICANO Santo del giorno oggi 17 novembre: Santa Elisabetta... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 15 novembre: San Giuseppe Pignatelli

Tutto ciò ha portato a mettere in secondo piano la protezione che la santa quindicenne romana offre nei confronti dell'emicrania e delle malattie mentali, patologie non direttamente collegabili alla sue brevissima vita culminata con il martirio avvenuto nel IV secolo. La ragazza venne legata a un palo e uccisa a bastonate (una verga metallica con code a pallini) su ordine del governatore Aproniano che nei giorni precedenti aveva già sterminato con vari supplizi padre, madre e sorella di Bibiana. La giovane, ferma nella sua fede, tenne testa al governatore che tentò persino di traviarla tenendola rinchiusa con Ruffina, una delle mezzane più conosciute a Roma. Tentativo ben presto fallito perché niente distoglieva Bibiana dal pregare Gesù Cristo. Come già avvenuto con altre martiri, i suoi resti gettati ai cani restarono intatti.