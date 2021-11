Santo del giorno oggi 20 novembre: Sant'Edmondo, il re bambino che protegge delle pandemìe

Santo del giorno oggi 20 novembre: dei sette Sant'Edmondo venerati dalla chiesa cattolica, il più noto è quello celebrato oggi, ovvero il re dell'Anglia orientale nato nell'840 e incoronato già a 15 anni. Regnerà per altrettanti anni, poi nell'870 i vichinghi lo catturano a Thetford e lo uccidono dopo averlo torturato.

Attuale, purtroppo, la sua "specializzione": già in vita a lui la popolazione si rivolgeva per chiedere protezione dalle pandemìe, a cominciare da quella della peste.

Era molto coraggioso e non esitò ad andare incontro a una morte atroce per non volere accettare un trattato che avrebbe portato alla fame i suoi sudditi dopo l'invasione dei guerrieri della Scandinavia. Le sue ultime parole furono quelle del perdono per i suoi aguzzini.