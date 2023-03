Santo del giorno oggi 30 marzo: Sant'Amedeo d'Aosta. Da principe a francescano al servizio dei poveri

Santo del giorno oggi 30 marzo: Sant'Amedeo d'Aosta. Amedeo IX nacque nell'Alta Savoia nel 1435 figlio di Ludovico di Savoia e di Anna di Lusignano. Salute malferma (crisi epilettiche), matrimonio combinato con Iolanda di Francia (Violante di Valois), sorella del re Luigi XI, nel 1469, dopo aver ottenuto ben poco come principe di Piemonte e conte d'Aosta, annunciò di ritirarsi a vita privata finendo persino in prigione. Liberato su pressione di Luigi XI, sempre più in precarie condizioni, andò ad abitare a Vercelli dove iniziò la seconda parte della sua vita che lo portò alla beatificazione: si occupò dei poveri attingendo ai beni personali.

Divenne terziario francescano e aiutò con donazioni e lasciti le istituzioni che si occupvano dei meno abbienti che assisteva anche di persona. Lottò anche per convincere Papa Pio II a lanciare una crociata per liberare Costantinopoli conquistata dai turchi e difendere i cristiani in pericolo. Anni di impegno e di sacrifici fino alla morte nel 1472.

Lo stesso Francesco da Sales sostenne la sua causa di beatificazione.