Santo del giorno oggi 8 dicembre: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Siamo tutti nati con il peccato originale ad eccezione di Maria che poi concepirà Gesù nonostante la verginità. Un dogma alla volta: quello celebrato oggi è stato codificato solo l'8 dicembre 1854 da Papa Pio IX, ma ha radici che risalgono all'Antico testamento con ultramillenario seguito di dispute, polemiche teolgiche e apparizioni mariane, in particolare quelle francesi di Lourdes e Parigi. L'Immacolata Concezione è dunque quella di Maria, fin dal principio libera dal peccato originale, come ha voluto Dio per renderla degna di accogliere suo figlio.

APPROFONDIMENTI SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 7 dicembre: Sant'Ambrogio e la... SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 5 dicembre: Santa Crispina, madre... SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 4 dicembre: Santa Barbara, nuvola le copre... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 3 dicembre: San Francesco Saverio, il... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 2 dicembre: Santa Bibiana, 15enne uccisa a... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 1° dicembre: San'Eligio, il... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 30 novembre: Sant'Andrea. La testa... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 29 novembre: San Saturnino di Tolosa e il... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 28 novembre: San Rufo martire, il giovane... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 27 novembre: beato Bernardino da Fossa, il... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 26 novembre: San Siricio, il papa della... IL SANTO DEL GIORNO Il santo del giorno oggi 25 novembre: Santa Caterina... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 22 novembre: Santa Cecilia, la patrona... SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 21 novembre: la presentazione della Beata... VATICANO Santo del giorno oggi 20 novembre: Sant'Edmondo, il re... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 19 novembre: Santa Matilde di Hackerborn,... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 18 novembre: Sant'Oddone di Cluny e... VATICANO Santo del giorno oggi 17 novembre: Santa Elisabetta... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 15 novembre: San Giuseppe Pignatelli