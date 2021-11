Santo del giorno oggi 21 novembre: la presentazione della Beata Vergine Maria secondo i vangeli aprocrifi

Santo del Giorno oggi 21 novembre: Presentazione della Beata Vergine Maria. E' una ricorrenza molto celebrata e radica nella tradizione cattolica anche se attinge a un vangelo apocrifo (il Provangelo di Giacomo) ovvero "non ispirato" da Dio. Una fonte non certo rara nelle vicende relative alla vita dei santi. Oggi si ricorda la prima tappa importante nella vita di colei che sarebbe diventata la madre di Gesù. Quando Maria compì 3 anni i genitori la portarono al tempio perché i sacerdoti la benedicessero: per Gioacchino e Anna era quello il modo per ringraziare Dio per avere esaudito la loro preghiera di avere una discendenza.

APPROFONDIMENTI VATICANO Santo del giorno oggi 20 novembre: Sant'Edmondo, il re... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 19 novembre: Santa Matilde di Hackerborn,... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 18 novembre: Sant'Oddone di Cluny e... VATICANO Santo del giorno oggi 17 novembre: Santa Elisabetta... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 15 novembre: San Giuseppe Pignatelli