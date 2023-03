Santo del giorno oggi 29 marzo: San Secondo, a cavallo sul Po senza affondare nelle acque, poi la decapitazione ad Asti

Santo del giorno oggi 29 marzo: San Secondo Visse tra I e il II secolo, proveniente da una nobile famiglia pagana e inizialmente ufficiale al servizio dell'imperatore Adriano. Viene ritenuto in due occasioni il salvatore di Asti. La prima, da vivo, per la sua opera di mediazione che permise alla città gallo-romana di Hasta di scampare alla distruzione per opera dei longobardi con i quali Secondo trovò un accordo senza precedenti.

L'altra occasione riguarda la liberazione della città dall'assedio nel 1526 del condottiero Fabrizio Maramaldo, al servizio dell'imperatore Carlo V. San Secondo apparse alle truppe dell'imperatore e ne fermò l'avanzata. Già all'epoca San Secondo era noto per avere attraversato il Po a Cavallo senza affondare nelle acque.

La sua opera di pacificatore non lo salvò dal martirio perché nel 119 il governatore Saprizio lo fece decapitare dopo gli angeli lo avevano già una volta salvato dal supplizio facendo evadare dal carcere