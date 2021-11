Santo del giorno oggi 18 novembre: Sant'Oddone di Cluny e l'intuizione di chiamare le note con le lettere

Santo del giorno oggi 18 novembre è Sant'Oddone di Cluny Nato attorno all'878 a Le Mans (Francia) in una famiglia di alto lignaggio, Oddone era destinato, contro il suo parere, alla vita da cavaliere, ma poi il padre si ricordò che quell'unico erede era venuto al mondo solo dopo la richiesta di una grazia divina. Finalmente libero di seguire la vocazione, Oddone si trasferì a Cluny diventando il secondo abate nella storia del monastero e avviando una prodonda riforma dell'ordine monastico che in pochi anni, grazie alle sue energie, si diffuse in tutta Europa. Morirà a Tours nel 942. A lui è dovuta anche un'importante riforma nel campo della musica: sua l'idea di chiamare le note con le lettere dall'A alla G, metodo ampiamente utilizzato nei due scoli successivi.

