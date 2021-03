Sanremo 2021, diretta seconda serata. Elodie perde un orecchino, comincia la gara

Sanremo 2021, la diretta della seconda serata del Festival. Stasera tocca a Elodie affiancare Amadeus e Fiorello alla conduzione, dopo aver calcato il palco dell'Ariston come concorrente in due edizioni. La scaletta della serata prevede in apertura quattro concorrenti delle "Nuove Proposte", prima di partire con la gara dei big con i restanti 13 artisti. Fra gli ospiti di stasera Laura Pausini, fresca vincitrice di Golden Globe, Il Volo, lo sportivo Alex Schwazer e alcune vecchie glorie del Festival.

Sanremo 2021, scaletta seconda serata: si parte con Orietta Berti, dubbio Irama, chiude Random

La diretta

Ore 21.46. Canta «l'eroe per caso» della scorsa edizione, Bugo, con "E invece sì".

Ore 21.44. Entra in scena la co-conduttrice della serata, Elodie, che scendendo le scale perde un orecchino.

Ore 21.38. Comincia la gara dei big. La prima a esibirsi, dopo 29 a Sanremo, è Orietta Berti con "Quando ti sei innamorato".

Ore 21.31. Proprio come ieri, Amadeus e Fiorello cantano accompagnati da ballerine. Poi confessione intima tra i due mattatori di Sanremo 2021. Inizia Fiorello: «Mia moglie mi chiama amorino, che è il Dio dell'amore, alato. E tua moglie ti chiama?», chiede Fiorello. «Patato», risponde imbarazzato Amadeus. Fiorello non si fa sfuggire l'occasione e prende a chiamare il conduttore e direttore artistico «Pat, Patato, Tubero».

Ore 21.24. Davide Shorty e Wrongonyou passano alla finale dei giovani di venerdì.

Ore 21.20. Si esibiscono i Dellai con "Io sono Luca".

Ore 21.11. Tocca ora a Davide Shorty con "Regina".

Ore 21.08. Si esibisce Greta Zuccoli con "Ogni cosa sa di te"

Ore 21.03. Il primo giovane a esibirsi è Wrongonyou con "Lezioni di volo".

Ore 21.01. La gara delle Nuove Proposte inaugura la seconda serata del Festival.

Ore 20.55. Fiorello con mascherina e look total black con ali piumate dal il via alla seconda serata di Sanremo 2021 davanti all'ingresso del Teatro Ariston, poi si toglie la mascherina, entra in teatro e raggiunge ballando il palco dove lo attendono Amadeus e una platea finalmente popolata, di palloncini. «Questa è la festa dell'Unità delle poltrone. Adesso riconosco il festival», dice Fiore. Il gioco dei look alla Achille Lauro prosegue: «Queste ali sono lo zainetto che Achille usava all'asilo», dice. Poi scherza sui commenti più o meno polemici alla prima serata: «Io Amadeus lo chiamo lo swiffer delle polemiche e infatti solo lui poteva creare polemica facendosi il segno della croce. Con me invece se l'è presa il Pd perché ho parlato di Zingaretti e della D'urso. Ma perché stanno insieme? Non capisco. Comunque tutti possono parlare del Festival», sottolinea.

«Draghi, dopo che ieri lo abbiamo menzionato ci ha mandato un messaggio. Lui non usa il cellulare, ce l'ha mandato con il piccione viaggiatotre che è arrivato qui è si è innamorato di Achille Lauro pieno di piume», dice Fiorello. «Comunque Draghi mentre ci guardava con la mano sinistra scriveva la Finanziaria», chiosa. Infine parlando dei ragazzi che torneranno alla Dad, dice: «Il tempo che vi stanno togliendo vi verrà restituito. Ma io voglio fare un appello ai grandi: organizzate una campagna vaccinale di quelle potenti così torniamo al più presto alla normalità».

Ore 20.52. Il Festival comincia anche stasera con uno show di Fiorello, ancora una volta con un outfit alla Achille Lauro. Lo showman parte dall'esterno dell'Ariston ed arriva in una platea popolata da palloncini con i volti delle emoji.

