Random, testo e significato di "Torno da te": la canzone in gara a Sanremo 2021

Esordio al Festival di Sanremo per Random. Il cantante nasce a Massa di Somma (Napoli) il 26 aprile 2001. A due anni, però, si è trasferisce a Riccione, dove tanti anni dopo ha scoperto la musica rap. È attualmente considerato uno dei talenti emergenti più importanti della scena rap italiana. Suo padre è pastore di una chiesa e canta tutte le domeniche. Anche Emanuele Caso, questo il vero nome di Random, si definisce credente: «Credo in Dio. Non sono religioso, sono credente e non me ne vergogno. Sono stato aiutato da Dio e ho le prove».

Significato della canzone

Il singolo gira attorno al concetto di ritorno alla vita, agli amori, alla ricerca di una spensieratezza che l'ultimo periodo ha tolto a tutte le persone. Il brano di Random cerca di raccontare anche tutte le difficoltà della sua generazione, instabile e non serena, che cerca nella condivisione della propria vita con un'altra persona, l'unica ancora di salvataggio.

Testo di Torno da te - Random

di E. Caso – S. Balice

Ed. Thaurus Publishing/Visory/Krios Edizioni/Df Group

Starpoint International – Milano – Marino (RM) – Rimini – Roma

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

Ogni sorriso ricordo sai

Quanti sogni nel cassetto che

A volte lasciamo alle spalle

Non lasciamo la vita di sempre

Per paura di restare da soli

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

E ci perdiamo sempre sul più bello

Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo

Siamo migliaia e migliaia

Ma non ci troviamo

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

Cercami e mi troverai

Dentro le note che mai scriverei

È solo il tempo che scriverà il resto

Che cambia se siamo diversi dal resto

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

