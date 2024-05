De Rossi: «Rispetto Allegri. La Juve vorrà chiudere il discorso Champions»

Il tecnico dellaalla vigilia della partita contro i bianconeri: «si affronta con grande rispetto. Rispetto per un allenatore che ha fatto la storia del calcio italiano e continua a continuare a guidare una squadra a livelli alti. La Juve si allena con preparazione e conoscenza, ha avuto periodo non positivo di risultato, ha avuto partite buone e meno buone in cui ha sofferto parecchio. Vorranno mettere il punto sulla qualificazione in Champions, ma noi abbiamo bisogno di punti».