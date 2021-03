Malika Ayane, testo e significato di "Ti piaci così": la canzone in gara a Sanremo 2021

Quinta partecipazione al Festival di Sanremo per la cantante di origini magrebine. Malika Ayane torna sul palco dell'Ariston con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music), scritto e composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. Durante la sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti tra i quali un TRL Award, quattro Wind Music Awards un Premio Lunezia ed un Premio Roma Videoclip, oltre a numerose candidature, incluse quelle per il Premio Tenco, il Nastro d’argento, gli MTV Europe Music Awards e gli MTV Awards. Al Festival ha conquistato in più occasioni il Premio della Critica Mia Martini.

APPROFONDIMENTI SANREMO Annalisa "fuori di seno" sul palco di Sanremo 2021, la... SANREMO Ermal Meta, testo e significato di "Un milione di cose da... IL FESTIVAL Willie Peyote, testo e significato di "Mai dire mai (la... UMBRIA Ibrahimović a Sanremo vestito da Cucinelli, Paris ospite da Red... SANREMO Bugo, in gara a Sanremo 2021 SPETTACOLI Willie Peyote, in gara a Sanremo 2021

Sanremo 2021, share 46.4% con 11 milioni 176 mila spettatori. Nel 2020 erano 12 milioni 480 mila (51.2%)

Significato canzone

Ti piaci così è una canzone sul riconoscersi senza nessuna critica. Un invito a ballare, a cantare e scegliere di cambiare strada per scoprire qualcosa di nuovo. È un invito a celebrare se stessi per il solo fatto di essere al mondo. Nella vita di tutti arriva un momento in cui si comprende che giudicarsi severamente non ha senso, ma nemmeno giustificarsi a prescindere.

Testo Ti piaci così di Malika Ayane

Non è mai tardi

Non è mai detto

Che tutto sia fermo

Immobile

Già scritto

Forse c’è una possibilità

Che desideri

E puoi scegliere

Ti fa muovere

Senza spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che cedi

Come lo sguardo al fulmine

Non c’è intuizione

Senza scintilla

Perderti senza chiedere ti assomiglia

Non è spocchia ma necessità

Di sorprenderti

Di decidere

Cosa prendere, quando smettere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Com’era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che tremi

A che serve resistere

Ti desideri e vuoi scegliere

Cosa muovere, quando spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo vedi che tremi

Non ha senso resistere

© RIPRODUZIONE RISERVATA