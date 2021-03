Bugo, testo e significato di E invece sì: la canzone in gara a Sanremo 2021

Bugo è sicuramente uno dei cantanti più attesi sul palco di Sanremo 2021. Dopo lo scorso, controverso festival, che lo vide al centro della polemica con Morgan - che portava insieme a lui il brano Sincero - Christian Bugatti, aka Bugo, torna questa sera sul palco dell'Ariston da solista. E invece sì è il titolo del suo brano: una canzone che suona la sua voglia di tornare più ottimista che mai, in questa 71a edizione del Festival di Sanremo. Il brano verrà incluso nell'album Bugatti Christian, disponibile a partire dal 5 marzo. Di seguito il testo della canzone.

Significato della canzone

E invece sì ha tutta l'aria di raccontare una realtà alternativa nel quale l'autore si ritrova proiettato, ma torna nel testo l'elemento autobiografico che spesso caratterizza il suo modo di scrivere. Se lo scorso anno, in Sincero, diceva di voler diventare cantante «delle canzoni inglesi», quest'anno Bugo ci dice anche chi sono i suoi artisti di riferimento, sia a livello internazionale che nazionale: nel testo si fa riferimento a Ringo Starr - l'ex batterista storico dei Beatles - e ad Adriano Celentano. E sono proprio loro i protagonisti di questa realtà alternativa: una realtà dove Bugo può immaginare di essere sé stesso senza il peso dei rimpianti, libero di guardare avanti a sé.

Testo di E invece sì - Bugo

Le metropolitane vanno molto veloci

I giornali gratis

La radio

Le voci

Bella la campagna ma mi rende un po’ triste

Vorrei comprare un disco ma non ho il giradischi

Vorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischi

Il superfluo è a volte più importante

Scriverò il nostro nome sui portoni

Anche se mi dici

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

Na na na na na

Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto

Vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto

Chiamare mio papà per dirgli che sto bene

Scriverò le risposte sulla mano

Anche se mi dici

Cristian sveglia, perdi il treno

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E tu gridami addosso

Che va bene lo stesso

E tu gridami addosso

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che Ringo Starr è il mio miglior amico

Che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto

Si dice così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E invece sì

Ultimo aggiornamento: 11:09

