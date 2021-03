Sanremo 2021, scaletta seconda serata: si parte con Orietta Berti, dubbio Irama, chiude Random

Stasera appuntamento intorno alle 20.40 su Raiuno per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Dopo le esibizioni di ieri, che vedono in testa Annalisa secondo la votazione della giuria Demoscopica, toccherà agli altri 13 concorrenti. In dubbio la presenza del cantante Irama. Si aspetta solo l'ufficialità, ma secondo il regolamento deve andare in quarantena dopo che un suo collaboratore era risultato positivo al coronavirus. Stasera mancherà anche Zlatan Ibrahimovic. Il motivo? Oggi il Milan dovrà giocare una partita di campionato e il calciatore non può mancare.

La scaletta

Orietta Berti (Quando ti sei innamorato)

La Rappresentante di Lista (Amare)

Lo Stato Sociale (Combat Pop)

Bugo (E invece sì)

Gaia (Cuore amaro)

Willie Peyote (Mai dire mai (La locura))

Malika Ayane (Ti piaci così)

Fulminacci (Santa Marinella)

Extraliscio feat. Davide Toffolo (Bianca luce nera)

Ermal Meta (Un milione di cose da dirti)

Gio Evan (Arnica)

Irama (La genesi del tuo colore) – IN DUBBIO

Random (Torno a te)

Ultimo aggiornamento: 18:45

