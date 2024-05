Splendida cornice, le parole di Michela Murgia lette da Geppi Cucciari

Nell’ultima puntata di "Splendida Cornice" - andata in onda ieri in prima serata su Rai3, raggiungendo ancora un ottimo risultato pari al 6,7% di share con 1.152.000 spettatori - Geppi Cucciari legge le parole di Michela Murgia, scomparsa lo scorso agosto: “La mia vita è stata peggiore perché io ho vissuto in prima linea troppo tempo. Forse non tutto era necessario. Ora non sento più il richiamo della polemica del giorno. Dire quello che penso di Salvini o del figlio di La Russa non mi importa più perché quello che dovevo dire su questi temi l’ho detto. Ora è come se la mia voce riverberasse una eco che continua a risuonare, anche se io non sto più parlando. Se morissi domani, e il giorno della mia morte non è lontano, ci sono centinaia di persone che potrebbero alzarsi per dire: Michela Murgia direbbe… Perché anche se non potrò dirlo, comunque l’ho detto, e questo fa la differenza”. www.raiplay.it