Sanremo 2021, Irama deve ritirarsi per Covid: ma Amadeus cerca una soluzione per tenerlo

Le disposizioni anti-covid non fanno sconti neanche ai cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021. «A norma di regolamento, Irama deve ritirarsi dalla gara dei Big del Festival di Sanremo». Lo annuncia il direttore di Rai1, Claudio Fasulo. «Il collaboratore positivo al test rapido è risultato anche al molecolare, ed è stato trovat positivo anche un altro collaboratore. Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni. 14 se c'è variante inglese. Aspettiamo comunicazione ufficiale dalla Asl, ma a termini di regolamento Irama si ritirerà».

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Sanremo 2021, la classifica della prima serata: Annalisa in testa,... SANREMO Sanremo 2021, share 46.4% con 11 milioni 176 mila spettatori. Nel... TELEVISIONE Sanremo 2021, pagelle prima serata. Achille Lauro (10), i Maneskin... TELEVISIONE Sanremo 2021, pagelle dei look: Annalisa (5) "ricicla"... IL FESTIVAL Sanremo 2021, Ibrahimovic sul palco dell'Ariston:... SPETTACOLI Sanremo 2021, scaletta prima serata: chi si esibisce per primo SPETTACOLI Sanremo, l'Ariston vuoto per la prima volta nella storia IL FENOMENO Sanremo 2021, Achille Lauro conquista il palco tra piume e lacrime di... IL FESTIVAL Sanremo 2021, Madame scalza sul palco: da Anna Oxa a Marina Rei, chi... IL FESTIVAL #Sanremo2021, poltrone rosse vuote e pubblico social scatenato LA STAR Sanremo 2021, Fiorello (cappa e rossetto) bacia Amadeus e prende in... IL PERSONAGGIO Sanremo 2021, Max Gazzè canta nei panni di Leonardo Da Vinci IL FESTIVAL Sanremo 2021, scaletta prima serata: inizia Arisa, chiude Fasma.... SANREMO Sanremo 2021, Irama negativo ma rischia l'esclusione: stasera... SPETTACOLI Sanremo 2021, Arisa sul palco in "total red" SPETTACOLI Sanremo 2021, il vestito di Fiorello «preso dal camerino... SPETTACOLI Sanremo 2021, Matilda De Angelis "in equilibro" sulla... SPETTACOLI Sanremo 2021, Ibrahimovic vuole "cambiare" il regolamento SPETTACOLI Sanremo, inizio "al buio" tra Fiorello e Amadeus:... TELEVISIONE Sanremo 2021, Fiorello si collega con l'ologramma di Vincenzo... SANREMO 2021 Fedez a Sanremo, svelata l'iniziale della bimba in arrivo: parte... SOCIAL Matilda De Angelis al Festival di Sanremo: «Il bello di essere... SPETTACOLI Sanremo al via, Ibrahimovic debutta all'Ariston: positivo... SPETTACOLI Sanremo 2021, le "scarpe rosse" sul palco con Loredana... SPETTACOLI Sanremo 2021, Achille Lauro protagonista con le sue piume RAIUNO Sanremo 2021, diretta prima serata. La classifica: Annalisa in testa,... SANREMO Annalisa "fuori di seno" sul palco di Sanremo 2021, la...

Sanremo 2021, Irama negativo ma rischia l'esclusione: stasera tocca ad Arisa

La soluzione

Amadeus chiederà a tutti i cantanti, se sono d'accordo, di mandare e tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale. Una soluzione che sarà valutata in queste ore.

Ultimo aggiornamento: 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA